توجه المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله الربيعة إلى اللبنانيين، قائلا: "لبنان أولا ويجب ترك اي توجهات سياسية أو دينية او عرقية مع احترامي لها وأن يكون لبنان هو الهم الاكبر الآن لانه في هذا الوقت يحتاج لتكاتف الجميع لبناء اقتصاد ومستقبل واعد ولانريد أن نخسر دقيقة لصالح لبنان ومن سيغير وضع لبنان هو أنتم وهناك من يحبكم خارج لبنان في المقدمة السعودية لذلك حرصت السعودية أن نكون انفتاح على السياحة والبدء ببرامح تدعم لبنان وهذه الزيارة تؤكد ذلك".
وفي حديث تلفزيوني، لفت الربيعة إلى ان "السعوديين لا يخرجون من السعودية أثناء الامتحانات الرسمية لذلك سنرى السياح السعوديين في لبنان بعد شهر رمضان الكريم بالاضافة إلى السياح الخليجيين الآخرين".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار بالديوان السعودي: سترون أعداد كبيرة من السائحين السعوديين بلبنان بعد شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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