طقس الغد قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ المسائية ان يسيطر طقس ربيعي دافىء على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​ ورياح ناشطة أحياناً خاصة جنوب البلاد.

الجمعة: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع استمراردرجات الحرارة بالإرتفاع والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية ، مترافقة بإنخفاض بنسبة الرطوبة. تحذير من ارتفاع منسوب الأنهار بسبب ذوبان ​الثلوج​.

السبت: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع اضافي وبسيط بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة.