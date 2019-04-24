طقس الغد قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس ربيعي دافىء على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة ويستمر حتى نهاية الأسبوع.
الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً خاصة جنوب البلاد.
الجمعة: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع استمراردرجات الحرارة بالإرتفاع والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية ، مترافقة بإنخفاض بنسبة الرطوبة. تحذير من ارتفاع منسوب الأنهار بسبب ذوبان الثلوج.
السبت: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع اضافي وبسيط بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة.
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