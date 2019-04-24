النشرة: جريح نتيجة حادث سير في عبرا

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، عن وقوع ​حادث سير​ بين سيارتين على طريق عام عبرا شرق صيدا مقابل سوبر ماركت البقاعي ادى الى سقوط جريح تم نقله بواسطة ​الصليب الاحمر اللبناني​ الى احد ​مستشفيات​ المنطقة وقد حضرت ​القوى الامنية​ وفتحت تحقيقا بالحادث.

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