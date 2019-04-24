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أمريكا تنتقد قرار محكمة في ميانمار بتأييد سجن صحفيين من رويترز

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انتقدت الولايات المتحدة ميانمار يوم الأربعاء بعدما أيدت المحكمة العليا لديها سجن صحفيين اثنين من رويترز، وعبرت عن القلق العميق بشأن حرية التعبير كما حثت

السلطات على إطلاق سراح الصحفيين.

 

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان ”قرار المحكمة العليا في بورما أمس بتأييد

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الحكم على الصحفيين وا لون وتشاو سو أو الحائزين على جائزة بوليتزر، برغم المخالفات الجسيمة في القضية ضدهما، يبعث بإشارة سلبية للغاية بشأن حرية التعبير وحماية الصحفيين في بورما“ مستخدمة الاسم السابق لميانمار.
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