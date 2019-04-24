أمريكا تنتقد قرار محكمة في ميانمار بتأييد سجن صحفيين من رويترز

انتقدت الولايات المتحدة ميانمار يوم الأربعاء بعدما أيدت المحكمة العليا لديها سجن صحفيين اثنين من رويترز، وعبرت عن القلق العميق بشأن حرية التعبير كما حثتالسلطات على إطلاق سراح الصحفيين.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان ”قرار المحكمة العليا في بورما أمس بتأييد
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