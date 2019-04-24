بدء المؤتمر التأسيسي بحضور السفير الكويتي

انعقد منذ قليل مؤتمر مركز الحكمة الكويتي للدراسات والبحوث والإستشارات بإحدي الفنادق المشهورة بالقاهرة بمناسبة افتتاح فرعا له بمصر، وبدء المؤتمر بعرض فيديو تسجيلي لأنشطة المركز جاء ذلك انطلاقا من حرص مركز الحكمة على عقد شراكات دولية وإقليمية مع المؤسسات البحثية لانتاج بحوث معنية بصناعة القرار الاستراتيجي لمواجهة التحديات المستقبلية وﻻهمية التوسع خارج حدود الكويت.
يأتي المكتب الاقليمي للمركز بالقاهرة ليمثل رافدا مهما من بلد مهم بحجم مصر وخبراتها التي تراكمت عبر السنين للمؤسسة الام بدولة الكويت لمواكبة تطلعات واهداف مركز الحكمةتتمثل رؤية مركز الحكمة في المساهمة بفاعلية في التنمية بين البلدان العربية في مرحلة مهمة وظروف تتطلب تكاتف الجهود لمواكبة التحديات التي تتعرض لها المنطقة ولاجل ان يكون بيت خبرة لمتخذي القرار والباحثين.
ومن أبرز الحضور معالي السفير رخا احمد حسن مساعد وزير الخارجية السابق، الدكتور طارق فاروق الحصري مساعد وزير التخطيط السابق، الدكتور وحيد عبد المجيد مدير مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور اشرف مؤنس مدير مركز
يذكر أن المركز تأسس لتحقيق التنمية المستدامة والرؤي الواعدة لجعل الكويت في مصاف الدولة المتقدمة علميا ومعرفيا، وانطلاقا من رؤيته في أهمية التوسع خارج حدود دولة الكويت فقد تأسس مكتب اقليمي للمركز في مصر ليكون رافدا للمؤسسة الأم بدولة الكويت وذلك لمواكبة تطلعات واهداف المركز.
جدير بالذكر أن رؤية مركز الحكمة للدراسات والبحوث المساهمة فاعلية التنمية الوطنية في دولة الكويت والوطن العربي ليحتل موقع تنافسي علي خريطة المراكز البحثية العالمية.
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