قادة الشرطة في 31 دولة أوروبية يبحثون سبل التنسيق الأمني المشترك

بحث 32 وفدا أمنيا من 31 دولة أوروبية اليوم في فيينا، سبل زيادة التعاون الشرطي وتبادل المعلومات الأمنية والتنسيق المشترك ، وذلك في إطار أعمال المؤتمر الحادي والأربعين لمديري الأمن وقيادات الشرطة وتستمر أعماله يومين.

وقال الأمين العام لوزارة الداخلية النمساوية

بيتر جولدجروبر في تصريح له اليوم الأربعاء، إن المؤتمر ناقش التطور النوعي في الجريمة وسبل التصدي للعصابات الدولية ، كما تم التركيز على مكافحة الجرائم التي ترتكب ضد ضد كبارالسن والحد من العنف المنزلي وكذلك إدمان المخدرات.



وأشار الأمين العام إلى أن المؤتمر شهد حضور نخبة من القيادات الأمنية ومن أبرزهم مديرو الأمن والشرطة في عواصم كبرى مثل موسكو وباريس وبرلين وباكو وأنقرة ، منوها إلى أن الشرطة الفرنسية قدمت شرحا عن أليات التعامل مع مظاهرات السترات الصفراء والاحتجاجات التي تسود البلاد.