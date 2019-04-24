أوكرانيا تطالب بفرض المزيد من العقوبات الدولية على روسيا

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، اليوم الأربعاء بفرض المزيد من العقوبات الدولية على روسيا بعدما سهلت موسكو من إجراءات حصول المواطنين المقيمين في مناطق الصراع الأوكرانية على جوازات السفر الروسية.
ونقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية باللغة الإنجليزية اليوم عن المكتب الصحفي لزيلينسكي قوله في بيان له إن كييف "تعول على فرض مزيد من الضغوط الدبلوماسية والعقوبات على الاتحاد الروسي".
ووصف البيان روسيا بأنها "دولة احتلال" حسب وصفه ، مشيرا إلى قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تم توقيعه في وقت سابق اليوم ويتعلق بالمواطنين في جمهوريات لوجانسك ودونيتسك شرق أوكرانيا اللتان انفصلتا عن كييف عام 2014.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقّع اليوم الأربعاء ، قانونا يسهل حصول سكان جمهوريتي لوجانسك
وتقع دونيتسك في شرق أوكرانيا وهي ناطقة باللغة الروسية وأعلنت استقلالها من طرف واحد في أبريل 2014، علاوة على لوجانسك التى أعلنت استقلالها عن أوكرانيا في التوقيت ذاته.
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