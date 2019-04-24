قيادي في منظمة التحرير لـ«الاتحاد»: أموال الدوحة إلى غزة هدفها تكريس الانقسام.. و«الانفصال»

علاء المشهراوي (غزة)

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن الأموال القطرية التي تدخلها إسرائيل إلى حركة «حماس» هدفها تكريس الانفصال بين قطاع غزة والضفة الغربية. وقال في تصريحات لـ «الاتحاد»: «نحن نعتبر ما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بان تحويل إسرائيل للأموال القطرية بصورة منتظمة إلى غزة، يشكّل جزءا من استراتيجية أوسع نطاقا تهدف للإبقاء على الانقسام بين فتح وحماس، لتعزيز الانفصال وإضعاف الموقف الرسمي الفلسطيني الرافض لصفقة القرن».

وأضاف: «إن على حماس وغيرها قراءة تصريحات نتنياهو الأخيرة بشكل جيد إن أرادت، لأن الأمر الذي يؤكد تماما أن الأموال الإسرائيلية التي تصل الحركة مباشرة هدفها تعزيز الانقسام وتحويله لانفصال وتصفية القضية الفلسطينية».

وأضاف أبو يوسف «أن إسرائيل تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر دويلة غزة، والسماح بعبور الأموال القطرية مما يشكل خطرا كبيرا على مستقبل القضية الفلسطينية بعقد اتفاقات بعيدة عن الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وهو منظمة التحرير الفلسطينية. وشدد على أن حكومة محمد اشتية، هي حكومة المنظمة، وتهدف إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات والمخاطر، لاسيما السياسية بما فيها صفقة القرن، وتصعيد الاحتلال وجرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني». وأوضح أن قرار اللجنة التنفيذية للمنظمة، بالدعوة لانعقاد المجلس المركزي خلال الأسابيع المقبلة، جاء في ظل هذه التحديات التي تستوجب تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي من أجل محاصرة هذا الاحتلال، ووضع حد لتغوله تجاه الشعب والحقوق الفلسطينية.وشدد أبو يوسف على أنه أمام هذه المعطيات الخطيرة، يجب سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، التي تتنصل من كل الاتفاقات الموقعة معها، محذراً من استمرار المحاولات الأميركية لتمرير (صفقة القرن) وإقامة دويلة في غزة عبر إدخال الأموال من خلال حكومة الاحتلال، والحديث عن تهدئة واتفاقات جزئية مع حماس عبر الوسيط القطري مما يثير تساؤلات عديدة. وأكد ضرورة الاستناد لثلاث ركائز للوقوف أمام الاحتلال والاستيطان، ومواجهة المخاطر المحدقة بالقضية، وتتمثل بالتحرك على الصعيدين العربي والإقليمي لتعزيز صمود الشعب، وتوفير شبكة أمان مالية، إضافة للتحرك على الصعيد الداخلي، بدعم صمود المواطنين. وقال أبو يوسف إن تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حول ضمّ إسرائيل للمستوطنات في الضفة تأتي ضمن استراتيجية تهدف لشطب حقوق الشعب الفلسطيني، مشدداً على أنّ الاستيطان كله غير شرعي وغير قانوني، ومشيراً إلى أن دولة الاحتلال لا تلتزم بالقرارات الدولية، ومنها القرار الأخير الخاص بالاستيطان 2334. وأكد أن هناك مسؤولية مضاعفة على المجتمع الدولي، أمام كل الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، لاسيما اقتطاع جزء من أموال المقاصة، بالإضافة إلى أن نتنياهو، سيشكل في الفترة المقبلة حكومة هي الأكثر تطرفاً.