زيلينسكي يدعو لتشديد العقوبات على روسيا بعد قرار تجنيس سكان شرق أوكرانيا

دعا الرئيس الأوكراني المنتخب فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، الدول الغربية إلى تشديد العقوبات على موسكو، بعدما أقرّت تسهيل إجراءات منح الجنسية الروسية لسكان المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا.

وأعلن زيلينسكي أن "أوكرانيا تعتمد على المجتمع الدولي (...) وعلى تشديد الضغط الدبلوماسي والعقوبات على روسيا"، وفق ما جاء في بيان صادر عن فريق الرئيس المنتخب الذي فاز الأحد بأكثر من 73% من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

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وفي وقت سابق من اليوم، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يسهل إجراءات منح الجنسية الروسية لسكان المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا.

ويتضمن المرسوم، الذي نشر على موقع الكرملين، آلية مبسطة ستتيح لسكان منطقتي دونيتسك ولوغانسك، اللتين تشهدان نزاعاً بين الانفصاليين الموالين لموسكو والقوات الأوكرانية منذ خمسة أعوام، الحصول على جواز السفر الروسي.