"الانتقالي السوداني" يدعو قادة المحتجين إلى اجتماع اليوم

دعا المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الأربعاء، قيادات قوى الحرية والتغيير لاجتماع مساء اليوم.
وجاء، في تغريدة عبر حساب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) على "تويتر"، "المجلس العسكري الانتقالي يدعو قيادات قوى الحرية والتغيير لاجتماع بالقصر الجمهوري مساء اليوم".
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وفي وقت سابق، قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، إن المجلس يعتزم تسليم السلطة في أسرع وقت ممكن.
وأضاف البرهان أن المجلس استجاب لرغبة الشعب في التغيير، مشيراً إلى أن "حكومة كفاءات وطنية" هي المخرج للوضع الراهن.
وأوضح البرهان "إذا اقتضت الضرورة ذهاب المجلس العسكري اليوم سنذهب اليوم"، مضيفاً أن "مطلبنا مثل مطلب الشعب وهو نقل السلطة للشعب في أقرب وقت".
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