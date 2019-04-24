كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تعزل مدينةعفرين عن باقي سوريا بجدار إسمنتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت صحيفة زمان التركية، اليوم الأربعاء، عن وكالة الأنباء السورية سانا، أن القوات التركية بدأت في بناء جدار إسمنتي في محيط مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي.

وأضافت الوكالة السورية، أن "الهدف هو عزل عفرين عن محيطها الجغرافي الطبيعي جزءً لا يتجزأ من الأراضي السورية".

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وذكرت مصادر محلية أن القوات التركية نفذت في الأسابيع القليلة الماضية عمليات هدم واسعة النطاق لمنازل المدنيين في قرية جلبل، استكمالاً لأعمال بناء الجدار، بدءاً من قرى مريمين شمالاً إلى كيمار جنوباً، وحتى بلدة جلبل في الجنوب الغربي، لعزل عفرين عن شمال حلب.

وأفادت المصادر بوجود مخطط لبناء 70 كيلومترا من الجدار، مع أبراج مراقبة على اتصال مباشر مع نقاط عسكرية تركية في إدلب، مبينةً أن القوات التركية أتمت بناء 564 كيلومتراً من الجدار الحدودي مع سوريا، وسيصل طوله إلى 711 كيلومتراً بعد الانتهاء من القسم المتبقي حول عفرين.

وأكدت الوكالة أن القوات التركية طردت عدداً من أهالي عفرين، وأحلت في مكانهم مجموعات إرهابية موالية لها.