كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأمريكي محادثات التجارة مع الصين تسير على ما يرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن "محادثات التجارة الجارية بين الولايات المتحدة والصين تسير على ما يرام" بينما يواصل أكبر اقتصادين في العالم محاولتهما للوصول إلى اتفاق نهائي.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، قبل الرحيل إلى فلوريدا: "نحقق أداءً جيداً في التجارة وأداءً جيداً مع الصين".

ومن المنتظر أن تبدأ الجولة القادمة من محادثات التجارة في 30 أبريل الجاري في بكين، وتعقبها جولة مناقشات تبدأ في 8 مايو المقبل، في واشنطن.

وقال مسؤولون بالإدارة الأمريكية في الأسابيع القليلة الماضية إن "المفاوضات تتقدم لكن تفاصيل قليلة لا زالت عالقة".

وحدد ترامب 1 مارس موعداً نهائياً لإتفاق، لكنه مدد في وقت لاحق المهلة، وقال إنه "سيؤجل زيادة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية، مشيراً إلى تقدم في المحادثات بين البلدين".