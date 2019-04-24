الزفزافي الأب يهاجم بوعياش: ناصر فقد 13 كيلو وتتقاضين أجرتك للدفاع عن المعتقلين

وسط استمرار عدد من معتقلي حراك الريف في خوض معركة “الأمعاء الفارغة”، كشف أحمد الزفزافي، اليوم الأربعاء، عن معطيات جديدة عن وضعية ابنه في سجن فاس، ناصر الزفزافي.

وقال الزفزافي الأب، في بث مباشر له مساء اليوم، إن لقاءا جمعه بابنه اليوم، تأكد له فيه أن ابنه “ينهار بدنيا” مثل باقي المعتقلين على خلفية الحراك، بعدما فقد 13 كيلوغرام من وزنه، وبهت لونه وهزل جسمه.

وأوضح الزفزافي الأب، أن ابنه، وعند لقائه به اليوم، اتضح له أنه يعاني من برد شديد ويرتعش، بسبب قلة السعرات الحرارية في جسمة، غير أنه أكد لعائلته أنه “انهار جسديا ولكن مواقفه لم تنهار” وقال “أتلمس حبل الحرية وأنتظر شهادة قريبة جدا”.

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الزفزافي الأب في كلمته، وجه انتقادات شديدة اللهجة لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، متسائلا عن اللقاء الذي وعدت به عائلات المعتقلين سواء في الريف أو جرادة.

ووجه الزفزافي الأب كلامه لبوعياش بالقول “أجرتك للدفاع على هؤلاء ولكن عمرنا سمعناك، واش بغيتي نقولو رحم الله مرحلة اليازمي، الناس كيموتو وماعمرك خرجتي بكلمة”.

يشار إلى أن الوضع الصحي لعدد من المعتقلين على خلفية حراك الريف بدأ يتدهور، وسط محاولة حقوقيين للفت انتباه الحكومة لتحمل مسؤوليتها تجاه تطورات الأوضاع والتدخل.