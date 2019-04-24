منظمة الصحة تصدر تعليمات صارمة لتربية الأطفال حتى جيل 5 سنوات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشرت منظمة الصحة العالمية "دبليو إتش أو" اليوم الأربعاء تعليمات لأهالي الأطفال حتى جيل 5 سنوات، والتي تناولت عدد الساعات المنصوح بها للنوم، أوقات الفعاليات الجسمانية، والامتناع عن المشاهدة عبر الشاشات.

وبحسب المنظمة، إن اتباع هذه التعليمات يساعد على التطور الجسماني والذهني الملائم للأطفال ولصحتهم على المدى الطويل. وأحدى التوصيات التي ذكرت هي الحفاظ على روتين يومي ثابت.

أطفال حتى جيل سنة:

تؤكد المنظمة على الحاجة للحركة البدنية خلال ساعات النهار بطرق متنوعة، لا سيما خلال اللعب والتفاعل معهم وهم يجلسون على الأرضية. أما بالنسبة للأطفال الذين لا يستطيعون الجلوس بعد، فيحتاج الأهل أن ينام الأطفال على بطنهم لمدة 30 دقيقة على الأقل بالمجمل خلال اليوم.

بالإضافة لذلك، تنصح المنظمة على تقليل الوقت الذي يقضيه الأطفال وهم مربوطون داخل العربة. وعدم السماح لهم بمشاهدة شاشات التلفزيون، الهاتف أو الحاسوب النقال، ويفضل قراءة القصص لهم.

أما بالنسبة لعدد ساعات النوم للرضع فهو 14-17 ساعة في اليوم حتى جيل شهرين، و12-16 ساعة للرضع من جيل 4 أشهر حتى جيل 11 شهر. وهذه الساعات تشمل النوم في الليل والقيلولات خلال اليوم.

جيل سنة حتى سنتين:

في هذه الأجيال تنصح المنظمة على 3 ساعات من الفعاليات الجسمانية خلال اليوم، بطرق متنوعة. أما بالنسبة للجلوس والمشاهدة، فينصح بتقليل الوقت الذي نربط الأطفال بالحزام داخل العربة. وعلى الأهل أن يحددوا وقت المشاهدة بالشاشات الإلكترونية لساعة واحدة فقط باليوم على الأكثر.

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أما بالنسبة لعدد ساعات النوم فينصح بـ11-14 ساعة نوم في اليوم، يشمل النوم في ساعات الليل، والقيلولات، والتشديد على أوقات ثابتة.

جيل 3-4 سنوات:

تنصح المنظمة أيضا في هذا الجيل بـ3 ساعات من النشاط البدني، ومن المفضل 60 دقيقة من النشاط البدني بدرجات أعلى، مثل اللعب والسباحة.

أما بالنسبة للجلوس والمشاهدة فتنصح المنظمة أن يتم تقليل مدة المشاهدة على الشاشات أكثر ما يمكن، وليس أكثر من ساعة في اليوم. وعدد ساعات النوم المنصوح بها هي 10-13 ساعة.

"ليس كل الأطفال مثل بعضهم":

وانتقدت منظومة الرعاية الصحية البريطانية التعليمات التي أصدرتها المنظمة، وفق ما نقلته "ذي غارديان". وحذرت الكلية الملكية لطب الأطفال من أن حاجات النوم تختلف من طفل لآخر، إذ قال رئيس قسم تحسين الصحة في الكلية البريطانية، الطبيب ماكس دييبي إنه "دون الدعم الصحيح، إن محاولة التربية الصحيحة دون أي شائبة ممكن أن تنقلب وتكون الخطأ".

وأضاف دييبي أنه بالإضافة لأهمية النشاط البدني للأطفال والرضع، يجب أن لا ننسى أنه هناك عوائق تمنع الأهل من أن يوفوا جميع النصائح. ومن بين هذه العوائق: ظروف السكن، تقسيم الوقت بين العمل والمنزل، ضغوط عائلية وعدم وجود أماكن ترفيهية قريبة على المسكن. وأضاف أن النصائح لتقليل المشاهدة على الشاشات ليست متلائمة مع الخطر الذي ممكن أن يكون بها.

وقال الطبيب من الجامعة المفتوحة في بريطانيا، بروفيسور أمريطوس كوين مكونوي، إن منظمة الصحة العالمية أقرّت أن نصائحها لا تعتمد على أبحاث مطولة أو عميقة، وأضاف أنه يوجد بعض النقاط التي لا تزال تحتاج البحث، وأضاف أنه لا داعي لنشر تعليمات مع أرقام واضحة وصارمة جدا في حين لا يوجد مصادر وأبحاث كافية تدعمها.