شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مقاتلات التحالف تدمر غرفة اتصالات متطورة ومخزن أسلحة للحوثيين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
دمَّرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية غرفة اتصالات متطورة، ومخزن أسلحة، يخصان الميليشيات الحوثية في مديرية ساقين في محافظة صعدة (معقل ميليشيات الحوثي الإرهابية).
وكانت مقاتلات التحالف، قد شنت غارتين على غرفة اتصالات ومخزن كبير للأسلحة، يتبعان للميليشيات الإرهابية في جبال ابن عريج بمديرية ساقين، وفقًا لـ”الحدث”.
وأشارت المصادر، إلى أن الغارتين دمَّرتا غرفة الاتصالات ومخزن الأسلحة، ونجم عنهما مصرع مَن بداخلهما من عناصر.
وكشفت مصادر ميدانية عن وقوع انفجارات كبيرة في المنطقة المذكورة، وتصاعُد أعمدة الدخان بشكل كبير، ولفترة طويلة نسبياً.
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