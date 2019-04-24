شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات ضد أشخاص وكيانات تابعة لـ«حزب الله» والان نبدء بالتفاصيل
وقال بيان لوزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات استهدفت شخصين أحدهما بلجيكي والآخر لبناني بالإضافة إلى ثلاثة كيانات منها اثنان في بلجيكا والثالث في بريطانيا.
وأضاف بيان الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حدد كل من وائل بزي المقيم في بلجيكا، وحسن طباجة المقيم لأنشطتهم المالية التي تهدف لدعم وتمويل أنشطة حزب الله اللبناني.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب سيغال ماندلكر "من خلال استهداف حسن طباجة و وائل بزي وشركاتهم التي تتخذ من أوروبا مقرًا لها، تواصل هذه الإدارة تعطيل واستهداف جميع سبل الدعم المالي التي يعتمد عليها حزب الله".
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