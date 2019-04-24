"أوراق قطر" يجبر الدوحة على وقف تمويل مؤسسة إخوانية في سويسرا

كتاب "أوراق قطر" لم يسقط قناع الدوحة ويفضح بالوثائق والأدلة دعمها للتطرف في أوروبا فحسب، وإنما أجبرها على الخنوع وقطع التمويل عن مؤسسات تنظيم الإخوان الإرهابي في سويسرا.

وذكرت إذاعة "إر.تي.إس" السويسرية أن قطر أوقفت تمويل المعهد الثقافي الإسلامي السويسري، لتتوقف معه مشاريع أخرى تابعة للمعهد ممولة أيضاً من الدوحة، بينها مشروع عقاري تصل كلفته لـ22 مليون فرنك سويسري، حوالي (21.5 مليون دولار).



وأشارت الإذاعة إلى أن المعهد الثقافي الإسلامي في مدينة "لا شو دو فون"، المحسوب على التنظيم الإرهابي، يعتبر ذراع الدوحة لتغطية أنشطتها الداعمة للإرهاب، لن يتلقى مجدداً أموالاً من قطر، بجانب مؤسسات أخرى في أوروبا.

ورصد الكتاب تمويل مؤسسة "قطر الخيرية" لمشروعات في سويسرا بنحو 4 ملايين فرنك سويسري، من بينها المعهد الثقافي الإسلامي في "لاشو دو فون"، ومساجد في بيرلي، وبيين، ولوجانو.

ومن بين عملاء قطر الذين كشفهم الكتاب، الثنائي محمد ونادية كرموس الفرنسيان اللذان ينحدران من أصول تونسية، ويعيشان في سويسرا، ولهما دور كبير في الاستثمارات القطرية هناك عن طريق متحف الحضارات الإسلامية.

وحاولت الإذاعة السويسرية التواصل مع مدير المركز محمد كرموس الذي أكد المعلومات، ورفض غاضباً التحدث موجهاً الاتهام لوسائل الإعلام بأنها المسؤولة عن وقف التمويل القطري لمؤسسته.



وأضافت الإذاعة السويسرية أن "قطر الخيرية" اشترت مساحة أرض في سويسرا لصالح المعهد الإسلامي بقيمة مليون فرنك، ولكن المبلغ المطلوب لاستكمال المشروع الذي يضم بناء حمامات سباحة مخصصة للنساء، وغرفة صلاة نحو 22 مليون فرنك، ولن ترسلها قطر.

وتابعت:" الأمر الذي دفع كرموس للذهاب للمكتب الاستشاري الهندسي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وبيع المشروع بالطوابق للحصول على تمويل".

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كما تلقت نادية كرموس توصية مباشرة من القرضاوي بدعمها، صاحب الخطاب الأكثر تطرفاً في العالم الإسلامي الذي يدعو لغزو أوروبا عبر المنصات الإعلامية القطرية"، بحسب وصف الكتاب.

أما عن محمد كرموس، الذي كان يعمل أمين صندوق المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، التابع لتنظيم الإخوان في أوروبا والممول من قطر، فقد أظهرت وثيقة أنه في عام 2007، اعتقلت السلطات السويسرية في القطار فائق السرعة كرموس، لحوزته 50 ألف يورو نقداً مباشرة من قطر لصالح المعهد.

ويدير كرموس، الذي ينحدر من أصل تونسي، (رابطة المسلمين في سويسرا وجمعية "وقف" السويسرية) اللذان يمولان مراكز دينية في مدينة بيرلي ومادريتشستر في مدينة بيان.

وفي بيرلي، تلقى المجمع الثقافي الإسلامي في لوزان قرابة 1.6 مليون فرنك من قبل (قطر الخيرية) عام 2011، وفي بيان، أظهرت مذكرة داخلية للمؤسسة جاء فيها أن "قطر ووزارة الخارجية للشؤون الإسلامية قامتا بشراء مسجد صلاح الدين في مدينة "بيان" بضاحية بيرن السويسرية، ونشكر دولة قطر وحكومتها وشعبها".

الثنائي كرموس

ووفقاً للكتاب، فإن الثنائي كرموس تلقيا من قطر بين عامي 2011 حتى 2013 نحو ثلاثة ملايين و394 ألف فرنك سويسري، عبر 7 تحويلات بنكية من قطر الخيرية.

حصلت نادية كرموس على توصية مباشرة من القرضاوي بدعمها، صاحب الخطاب الأكثر تطرفاً في العالم ويدعو لغزو أوروبا عبر المنصات الإعلامية القطرية"، بحسب وصف الكتاب.

أما محمد كرموس، الذي كان يعمل أمين صندوق المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، التابع لتنظيم الإخوان الإرهابي في أوروبا والممول من قطر، فقد أظهرت وثيقة، أنه في 2007، اعتقلته السلطات السويسرية في القطار فائق السرعة لحوزته 50 ألف يورو نقداً من قطر لصالح المعهد.

ويدير كرموس، الذي ينحدر من أصل تونسي، (رابطة المسلمين في سويسرا وجمعية "وقف" السويسرية) اللذان يمولان مراكز دينية في مدينة بيرلي ومادريتشستر في مدينة بيان.

وفي بيرلي، تلقى المجمع الثقافي الإسلامي في لوزان نحو 1.6 مليون فرنك من (قطر الخيرية) عام 2011، وأظهرت مذكرة داخلية للمؤسسة جاء فيها أن "قطر ووزارة الخارجية للشؤون الإسلامية قامتا بشراء مسجد صلاح الدين في مدينة "بيان" بضاحية بيرن السويسرية، ونشكر دولة قطر وحكومتها وشعبها".

الكتاب الذي فجر ردود فعل واسعة حول العالم، أشار إلى أن مؤسسة قطر الخيرية مولت 140 مشروعاً لبناء مساجد ومراكز إسلامية في أوروبا، بقيمة إجمالية مقدرة بنحو 71 مليون يورو.

مؤلفا الكتاب، جورج مالبرنو، أحد كبار صحفيي "لوفيجارو"، وكريستيان شينو الصحفي بإذاعة "فرانس إنتر"، اعتبرا في مقابلة مع محطة "بي إف.إم تي في"، أن "المآرب الحقيقية المشبوهة خلف هذا السخاء القطري ليس حباً في مسلمي أوروبا ولكن وسيلة لاختراق القارة العجوز".