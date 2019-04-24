الملك سلمان وولي عهده يهنئان زيلينسكي برئاسة أوكرانيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفلاديمير زيلينسكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية قال خادم الحرمين: "يسرنا بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب أوكرانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار".



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كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ببرقية تهنئة للرئيس الأوكراني بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال ولي العهد: "يسعدني بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب أوكرانيا الصديق المزيد من التقدم والرقي".

وكان الممثل زيلينسكي حقق فوزا ساحقا على خصمه الرئيس بترو بوروشنكو حاصدا أكثر من 73% من الأصوات.