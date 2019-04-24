انت الان تتابع ترامب يتعهد بصد محاولات الديمقراطيين لاستدعاء مستشار سابق بالبيت الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بصد محاولات المشرعين الديمقراطيين لاستدعاء المستشار السابق بالبيت الأبيض دون ماكجان أمام المحكمة.

وقال الرئيس ترامب في تصريحات لمراسلي البيت الأبيض "لقد كنت أكثر الرؤساء شفافيةً.... سنواجه جميع مذكرات الاستدعاء".

ويمكن لمذكرات الاستدعاء إجبار الأفراد على الإدلاء بشهاداتهم أمام لجان الكونجرس أو تسليم المعلومات المطلوبة.

وأشار ترامب إلى التقرير الأخير للمحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 ، قائلاً إنه ربما كان التحقيق الأكثر شمولا "في تاريخ بلدنا".

وأضاف الرئيس ترامب قائلا إن تقرير مولر برأه من مزاعم التواطؤ ولهذا قرر المدعي العام أيضًا عدم توجيه أي تهم له بعرقلة العدالة.

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وقد أبدى الديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس النواب اهتماما بجوانب من التقرير، وأصدروا مذكرة استدعاء للمستشار السابق للبيت الأبيض دون ماكجان ،الذي يرون أنه سيكون لديه المزيد من المعلومات المتعلقة بمحاولة الرئيس المزعومة لعرقلة التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية لعام .2016

وفيما يتعلق بعائدات الضرائب الخاصة بالرئيس ترامب، يسعى الديمقراطيون إلى الحصول على إقرارات ضريبية له يرفض الإفصاح عنها علانية ،على عكس معظم الرؤساء في الآونة الأخيرة، وتعقب شركة محاسبة لها صلات بمؤسسة ترامب.

وتشعر المعارضة بالقلق أيضًا إزاء كيفية منح الموافقات الأمنية، قائلة إن البيت الأبيض قد تجاوز صلاحيات كبير موظفي الخدمة المدنية، من بينها فيما يتعلق بمنح التصاريح لجاريد كوشنر، صهر الرئيس ومستشاره.

ويشكو ترامب من أن خصومه عازمون على مقاضاته في شؤونه الشخصية بدلا من التركيز على التشريعات. ويقول الديمقراطيون إن الكونجرس ملزم بالرقابة على البيت الأبيض.