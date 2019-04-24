الان تتابع اعتقال أحد أشهر رموز الفساد في نظام البشير والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
اعتقلت قوات من الجيش السوداني، الأربعاء، عثمان الهادي الرئيس التنفيذي لشركة شيكان، وهو يعد واحدا من أشهر رموز الفساد في نظام الرئيس السابق عمر حسن البشير.
وداهمت قوة من الجيش السوداني اليوم منزل الهادي واقتادته تحت الحراسة المشددة لفتح تحقيقات معه في عدة قضايا فساد شهيرة شهدتها الساحة السودانية مؤخراً وكان بطلها بلا منازع.
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