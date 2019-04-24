الحكومة اليمنية تدين اختطاف الحوثي لقيادات في شركة النفط

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

دانت الحكومة اليمنية بشدة استمرار المليشيا الحوثية الإيرانية اختطاف عدد من القيادات النقابية بشركة النفط اليمنية بينهم رئيس اللجنة النقابية حسان الشرماني، ورئيس فرع الامانة فهمي المجذوب، ورئيس فرع صنعاء عباس البيلي، ورئيس فرع تعز فايز بشر منذ يوم أمس الثلاثاء، واخفائهم في مكان مجهول.

واستنكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عبر تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ما تقوم به مليشيا الحوثي الانقلابية من خطف وإخفاء قيادات نقابية في شركة النفط اليمنية.