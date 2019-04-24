خالد بن سلمان: مؤتمر موسكو يأتي تأكيدا لدور المملكة الريادي في مكافحة الإرهاب

عبر نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، عن سعادته للمشاركة في مؤتمر الأمن الدولي بموسكو
والذي يأتي تأكيداً لدور المملكة الريادي في مكافحة آفة و جذور الإرهاب وتمويله إقليمياً ودولياً لأمن واستقرار المنطقة.
وكتب عبر حسابه على تويتر: ناقشنا إرساء الاستقرار في عدد من الدول تفادياً لتمدد الجذور الإرهابية وأهمية دور دول العالم الحاسم للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، والحد من تمدد خطر المنظمات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وأضاف: إن أهمية تكاتف الجهود بين الدول الشقيقة والصديقة المحبة للأمن والسلام تأتي من أولويات المملكة التي تعتبر مشاركتها اليوم في هذا المؤتمر تأكيداً على ذلك واستمراراً لجهودها في محاربة الإرهاب لسلامة دول وشعوب العالم.
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