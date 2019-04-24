نشطاء إيرانيون يهاجمون النظام لتجاهله منكوبي كارثة الفيضانات

هاجم نشطاء إيرانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي نظام ولاية الفقيه الحاكم في البلاد منذ عام 1979، بسبب

التقاعس الواضح عن تقديم الدعم اللازم لمنكوبي كارثة الفيضانات التي اجتاحت أغلب أقاليم البلاد.

وحملت المقاومة الإيرانية التي تتخذ من باريس مقراً لها، النظام الثيوقراطي مسؤولية تداعيات سلبية أبرزها تشريد 500 ألف شخص، وذلك في ظل حصوله (النظام) على مليارات الدولارات من عوائد النفط طوال 40 عاماً، لإهدارها على أنشطة تخريبية خارج الحدود.

وقالت مريم رجوي، زعيمة المقاومة الإيرانية، التي تمثلها منظمة مجاهدي خلق (معارضة)، عبر تويتر، إن السياسات المدمرة لنظام الملالي ونهب ثروات الشعب لصالح دعم وتمويل الإرهاب ونشر الحروب، جعل الإيرانيين بلا دفاع أمام أبسط الكوارث الطبيعية.