بالفيديو.. حزب إخواني بتركيا يعرقل مقترحا لإنشاء لجنة لمكافحة المخدرات

قال حساب على موقع تويتر مختص بالشئون التركية إن كل الاسلامويين تجار مخدرات. وضرب الحساب مثلا بحركات طالبان والقاعدة وداعش والحرس الثوري حزب الله. وأضاف: حزب العدالة والتنمية الإخواني يعرقل مقترح حزب الشعب الجمهوري لأنشاء لجنة لمكافحة المخدرات بإسطنبول. وتابع: "المثير للسخرية مثل هذه جلسات لا تبث، وحساب @ekrem_imamoglu عمل لهم كمين وبث الجلسة عبر بيرسكوب وافتضحوا".

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