صحيفة: قرار واشنطن الأخير وضع النظام الإيراني في أزمة جديدة

أكدت صحيفة كيهان (معارضة وتتخذ من لندن مقراً لها) أن قرار واشنطن بخصوص النفط وضع النظام الإيراني

في أزمة جديدة؛ حيث تراهن أمريكا على تصفير صادرات النفط الخام ومكثفات الغاز الإيرانية في ظل سياسات

طهران العدائية إقليمياً ودولياً.

ولفتت الصحيفة الناطقة بالفارسية إلى أن المسؤولين الإيرانيين يحاولون صرف أنظار الرأي العام داخلياً من خلال تصريحات هجومية ضد قرار أمريكا، إلى جانب التقليل من تأثير تشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ شهري أغسطس/آب، ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.

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وذكرت "كيهان" في تقرير لها أن إلغاء الأذونات النفطية الممنوحة لثمانية مشترين من النفط الخام الإيراني لن يؤثر على حجم المعروض في سوق الطاقة العالمي، بسبب تعويض منتجين آخرين النقص الناجم عن صادرات طهران التي حذرت واشنطن من التعامل معها بسبب دورها في نشر الإرهاب عالمياً.

وأشار التقرير إلى تصريحات عباس موسوي، الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، التي وصفها بـ"عديمة الجدوى"، بعد إنهاء الاستثناءات النفطية؛ فيما ستزيد تأثيرات سلبية في الداخل الإيراني المأزوم فعلياً.

ويخشي نظام طهران المضطرب بسبب ارتفاع حدة التذمر الشعبي، لسوء الأوضاع معيشياً من توترات داخلية مرتقبة، لا سيما في ظل نمو اقتصادي سلبي يصل إلى حدود 4% على مدار الفترة من 21 مارس/آذار 2018 إلى 20 مارس/آذار 2019.