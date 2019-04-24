قيادي بحزب المؤتمر السوداني: المجلس العسكري أبدى نوايا صادقة للحوار

قال القيادي في حزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ إن المجلس العسكري أبدى نوايا صادقة للحوار.
وأضاف، في حديث إلى قناة "سكاي نيوز عربية": اجتماع قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري جاء في وقت مناسب لتجاوز حالة الاحتقان.
ولفت إبراهيم الشيخ إلى أن الكفاءات الوطنية متوفرة في قوى الحرية والتغيير.
وفي وقت سابق اليوم، قال نائب رئيس المجلس الانتقالي في السودان، إنهم بدأوا بتسديد ديون البلاد الخارجية وتأمين الاحتياجات.
وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، 24/نيسان/2019: نعمل بطاقتنا القصوى لتأمين احتياجات السودان الضرورية.
وتابع نائب رئيس المجلس: الثقة في الجهاز المصرفي السوداني ستعود على ضوء الإجراءات الأخيرة.
إلى ذلك، أكد أن المجلس مستعد لتسليم السلطة للشباب في حال رغبوا في ذلك.
وأوضح: نحن جاهزون لتسليم السلطة للشباب السوداني إذا هم جاهزون.
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