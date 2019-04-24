ذكرى مذابح الأرمن.. إدانات دولية واستمرار البلطجة العثمانية

تتجدد إحياء ذكري إبادة الأرمن في الـ 24 من أبريل، ومعها تتجدد المطالبات باعتراف الدولة التركية بارتكابها أفظع جرائم القرن الماضي، في حق مليون ونصف أرمني، وتزايد عدد الكيانات والمنظمات والدول المعترفة بمصطلح "الإبادة الجماعية" ضد الشعب الأرمني، فيما يعرف بإبادة الأرمن علي أيدي العثمانيين، وهو الأمر الذي ترفضة الإدارة التركية بقيادة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، والذي يعلل عدم الاعتراف بمذابح الأرمن، بأن كل الدول التي اعترفت بعمليات التطهير العرقي للأرمن وأخرهم فرنسا، "لهم تاريخ دموي"، وذلك علي حسب تصريحاته.

"مذابح إبادة الأرمن"

توثيق مذابح إبادة الأرمن والمساهمة المصرية

أعلن البرلمان المصري عام 2016 عن إمتلاك الدولة المصرية، ما يقرب من 5 آلاف وثيقة، تشمل اعترافات كبار الدولة بحكومة الأتحاد والترقي، بإبادة الأرمن علي أيدي العثمانيين، كما كشفت مصادر، أن هذة الوثائق تحمل الإدانة المباشرة لتركيا، وذلك لتوثيق شهادات لأفراد نجوا من الإبادة الجماعية للأرمن، وصور للمقابر الجماعية التي تم تنفيذها في حق الأرمن ما بين عامي 1915 و1917، وفي هذا السياق تواصلت دولة أرمينيا مع البرلمان المصري لمساعدة حكومة بلادهم في تجريم ما قامت به الدولة العثمانية وهي جريمة لا تسقط بالتقادم.

انجيلا ميركل وإيمانويل ماكرون

الاعتراف بمذابح الأرمن وصفعات دولية لأردوغان

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تعد أوروغواي من أول الدول التي أعلنت الاعتراف بمذابح الأرمن، وذلك في منتصف ستينات القرن الماضي، وتوالت الاعترافات الدولية بالتطهير العرقي، ومن أبرز تلك الدول " روسيا وايطاليا والفاتيكان وكندا ولبنان وسلوفاكيا وهولندا وليتفانيا والسويد والنمسا، وعدد من دول أمريكا الجنوبية، بالإضافة لإعلان البرلمان الأوروبي الاعتراف بمذابح الأرمن، وذلك عام 1987، فيما أعلنت ألمانيا عام 2016 بمصطلح القتل العام أو "ألابادة الجماعية" ضد الشعب الأرمني، علي هامش إحياء ذكري إبادة الأرمن المئوية، ومن ثم أعلن الرئيس الفرنسي "ايمانويل ماكرون" الأسبوع الماضي، إحياء ذكري إبادة الأرمن، للمرة الأولي في فرنسا، وتكريس اليوم الرابع والعشرين من أبريل يومًا وطنيًا لـذكري إبادة الأرمن.

القصف التركي للأكراد

مزيد من الاعتراف بمذابح الأرمن مقابل مزيد من البلطجة العثمانية

ومع مرور أكثر من قرن علي مذابح إبادة الأرمن، وارتفاع الضغط الدولي ومطالبة المجتمع الدولي الحكومة التركية، بـالإعتراف بمذابح الأرمن، والتزامها الأخلاقي، يعمل الرئيس التركي علي المزيد من البلطجة العثمانية واستمرار نهج الإبادة والقتل الجماعي بحق الأقليات، فيما يشهد الشمال السوري وديار بكر وباقي الأراضي العربية داخل الدولة التركية، تطهير وقتل جماعي وإبادة لأقلية جديدة وهم الأكراد، الذين هم جزء أصيل من تاريخ وطننا العربي والمنطقة،

أردوغان ومذابح الأرمن

وفي النهاية يعتقد البعض من الرافضيين لفكرة إبادة الأرمن علي أيدي العثمانيين، وأن ما يتوالي من اعترافات دولية بأرتكاب الدولة العثمانية مذابح إبادة الأرمن للضغط علي الحكومة الحالية، وما بين إدانات دولية وعالمية لما حدث ووصفها بالجرائم الكبري التي لا تسقط بالتقادم، وحتي تستطيع تركيا التقدم في المسار الديمقراطية، وجوب الأعتراف بأخطائهم في الماضي.