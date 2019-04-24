نائب انتقالي السودان: مستعدون أن نسلم السلطة للشباب إن كانوا جاهزين

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي في السودان، إنهم بدأوا بتسديد ديون البلاد الخارجية وتأمين الاحتياجات.

وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، 24/نيسان/2019: نعمل بطاقتنا القصوى لتأمين احتياجات السودان الضرورية.

وتابع نائب رئيس المجلس: الثقة في الجهاز المصرفي السوداني ستعود على ضوء الإجراءات الأخيرة.

إلى ذلك، أكد أن المجلس مستعد لتسليم السلطة للشباب في حال رغبوا في ذلك.

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وأوضح: نحن جاهزون لتسليم السلطة للشباب السوداني إذا هم جاهزون.

وأعلن الجيش، مطلع الشهر الجاري، اعتقال الرئيس عمر البشير، قبل أن يودع لاحقا السجن.