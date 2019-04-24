قال نائب رئيس المجلس الانتقالي في السودان، إنهم بدأوا بتسديد ديون البلاد الخارجية وتأمين الاحتياجات.
وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، 24/نيسان/2019: نعمل بطاقتنا القصوى لتأمين احتياجات السودان الضرورية.
وتابع نائب رئيس المجلس: الثقة في الجهاز المصرفي السوداني ستعود على ضوء الإجراءات الأخيرة.
إلى ذلك، أكد أن المجلس مستعد لتسليم السلطة للشباب في حال رغبوا في ذلك.
وأوضح: نحن جاهزون لتسليم السلطة للشباب السوداني إذا هم جاهزون.
وأعلن الجيش، مطلع الشهر الجاري، اعتقال الرئيس عمر البشير، قبل أن يودع لاحقا السجن.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب انتقالي السودان: مستعدون أن نسلم السلطة للشباب إن كانوا جاهزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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