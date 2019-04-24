عقوبات أميركية جديدة على شخصين و3 كيانات تابعة لحزب الله

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على شخصين و 3 كيانات تابعة لحزب الله.

والأثنين الماضي، أعلنت واشنطن تقديم مكافآت مالية تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تفيد في تحقيق تلك الغاية.

وكشف مساعد وزير الخزانة لتمويل الإرهاب، مارشال بيلينغسليا، في مؤتمر صحافي أن "قيمة المكافأة التي سيتم تقديمها تبلغ 10 ملايين دولار، لقاء أي معلومات تساهم في عرقلة تمويل "حزب الله"، مؤكداً "نسعى لعزله وكشف موارده المالية، واستهداف زعمائه في أي مكان بالعالم".

وأشار بيلينغسليا الى أن "هناك ثلاثة أشخاص يلعبون دورا بارزا في دعم "حزب الله"، من خلال شبكات تمتد في أربع قارات، وتتعاون مع حكومات فاسدة، وتتاجر بالمخدرات والممنوعات، وهم محمد بزي وأدهم طباجة وعلي شرارة" .

ولفت إلى أن "هؤلاء نجحوا في بعض البلدان بالهيمنة على قطاعات مهمة، وتغلغلوا في النظام المالي العالمي، خدمة لـ"حزب الله" الذي يتلقى أوامره من طهران".