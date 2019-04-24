الجيش الليبي يتقدم في محور العزيزية قرب طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، تقدمه في محور العزيزية ووصوله إلى جزيرة عمارات الصيعان.

وكان الجيش الليبي قد أسقط، أمس، طائرة جديدة تابعة لقوات حكومة الوفاق، حاولت شن غارة جوية على قاعدة الوطية العسكرية غرب البلاد، وفق وسائل إعلام محلية.

وهذه الطائرة هي الثانية التي يسقطها الجيش الليبي، الثلاثاء، بعدما أعلن في وقت سابق، أن قواته تمكنت من إسقاط طائرة حربية تابعة لـ"الوفاق"، حاولت قصف قاعدة الجفرة وسط البلاد، والثالثة منذ بدء العملية العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس.

وتعتبر قاعدة الوطية الجوية، التي تبعد عن العاصمة حوالي 140 كلم، واحدة من أبرز وأكبر القواعد العسكرية غرب البلاد، ويتخذها الجيش الليبي منطلقاً لطائراته التي تقصف مواقع الميليشيات المسلحة ومعاقل الإرهابيين في طرابلس.

وكان الجيش الليبي قد أعلن، في 6 نيسان/إبريل الحالي، غرب البلاد منطقة عسكرية يحظر الطيران فيها، مهدداً باستهداف أي طائرة حربية معادية، وقصف المطار التي أقلعت منه الطائرة.