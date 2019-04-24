غدا.. منتدى باريس للسلام والتنمية يبحث أليات مواجهة الإرهاب

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، غدًا الخميس، منتدى باريس للسلام والتنمية لبحث أليات مواجهة الإرهاب وتحديد مصادر التمويل. وتعقد الندوة، في التاسعة من صباح الغد، في قاعة بلدية الدائرة الخامسة بالعاصمة باريس.

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