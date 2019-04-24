النعيمي يكشف تفاصيل اجتماع وفد قطري بقيادات حرس إيران الثوري

قال رئيس تحرير بوابة "العين الإخبارية"، علي النعيمي، إن النظام القطري انتفض بعد القرارات الأمريكية بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة ارهابية و تشديد العقوبات على نظام الملالي لمساعدة النظام الإرهابي في إيران.

ولفت إلى أنه أرسل وفدا يضم صالح غريب ( إعلام المخابرات ) و فاطمة الصمادي (مركز الجزيرة) و محجوب الزويري (جامعة قطر ) لإيران.

وأضاف النعيمي، عبر حسابه على تويتر: اجتمع الوفد القطري مع استخبارات الحرس الثوري الإيراني في مقر وكالة فارس للأنباء و تم تكليف الوفد القطري بتنفيذ خطة إعلامية للدفاع عن النظام الإرهابي في إيران باستخدام جميع المنصات الاعلامية التى تملكها أو تدعمها المخابرات القطرية وإنشاء منصات جديدة.

وختم تغريداته بالقول: علما بان كل الأنشطة التى قامت استخبارات الحرس الثوري بتكليف الوفد القطري القيام بها سيتم تمويلها من قبل النظام القطري . و هكذا يستمر تنظيم الحمدين الارهابي في سياسته بدعم الإرهاب و التطرف و تمويله.