شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يرسل جنوداً مسلحين إلى حدود المكسيك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء)، إرسال جنود مسلحين إلى الحدود مع المكسيك، إثر وقوع حادث مع عسكريين مكسيكيين، اتهمهم بانهم قد يكونون متواطئين مع تجار مخدرات.

وغرّد ترمب على موقع «تويتر»: «قام جنود مكسيكيون مؤخراً بعملية سلب ضد عناصر من حرسنا الوطني مع أسلحتهم، ومن المرجّح أنّه تكتيك لتشتيت الإنتباه عن تجار مخدرات عند الحدود (...) سارعنا إلى إرسال جنود مسلحين إلى الحدود».

واتهم ترامب المكسيك بـ«عدم فعل شيء» لتوقيف المهاجرين الغير شرعيين.