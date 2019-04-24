شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عباسي مدني مؤسس جبهة الإنقاذ الجزائرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر) توفي رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية عباسي مدني عن سن يناهز 88 عاماً، اليوم (الأربعاء)، بحسب ما قاله علي بلحاج، المسؤول السابق في الجبهة والمقرب من مدني.

توفي رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية عباسي مدني عن سن يناهز 88 عاماً، اليوم (الأربعاء)، بحسب ما قاله علي بلحاج، المسؤول السابق في الجبهة والمقرب من مدني.

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