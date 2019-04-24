شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تأمل في تقدم جهود السلام بليبيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (عواصم)

عبر غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، اليوم (الأربعاء)، عن أمله في نجاح جهود إقامة حوار للسلام بين طرفي الحرب في ليبيا في غضون الأسبوعين المقبلين.

وقال سلامة خلال زيارة إلى العاصمة الإيطالية روما، إن الاتصالات بدأت وإنه يأمل في أن يرى نتائج لذلك قبل بدء شهر رمضان في أوائل مايو.

وأضاف في مؤتمر صحفي:«آمل في أن تؤتي الاتصالات التي أقمناها أو أعدنا إقامتها بين المتحاربين، ثمارها قبل شهر رمضان».