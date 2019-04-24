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موظفة سابقة بالخارجية الأمريكية تعترف بالتآمر مع الصين

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جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان، إن موظفة سابقة بوزارة الخارجية الأمريكية اعترفت اليوم (الأربعاء) بالتآمر مع عملاء صينيين.

وأضافت وزارة العدل أن الموظفة كانداس كلايبورن اتُهمت بالكذب على ضباط إنفاذ القانون، وإخفاء اتصالات مكثفة وهدايا تلقتها من العملاء الصينيين في مقابل تزويدهم بوثائق داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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