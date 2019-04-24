شكرا لقرائتكم خبر عن موظفة سابقة بالخارجية الأمريكية تعترف بالتآمر مع الصين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان، إن موظفة سابقة بوزارة الخارجية الأمريكية اعترفت اليوم (الأربعاء) بالتآمر مع عملاء صينيين.

وأضافت وزارة العدل أن الموظفة كانداس كلايبورن اتُهمت بالكذب على ضباط إنفاذ القانون، وإخفاء اتصالات مكثفة وهدايا تلقتها من العملاء الصينيين في مقابل تزويدهم بوثائق داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية.