شكرا لقرائتكم خبر عن «الانتقالي السوداني»: مستعدون لتسليم السلطة للشباب إذا هم جاهزون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي في السودان، أن المجلس جاهز لتسليم السلطة للشباب إذا هم جاهزون، لافتاً إلى أن الثقة في الجهاز المصرفي السوداني ستعود على ضوء الإجراءات الأخيرة.

وقال في بيان اليوم (الأربعاء): «نعمل بطاقتنا القصوى لتأمين احتياجات السودان الضرورية، وبدأنا تسديد ديون البلاد الخارجية».