شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية جديدة على حزب الله والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) فرضت الولايات المتحدة اليوم (الأربعاء) عقوبات على عدة أفراد وكيانات ضمن برنامج يستهدف جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران. فرضت الولايات المتحدة اليوم (الأربعاء) عقوبات على عدة أفراد وكيانات ضمن برنامج يستهدف جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران. وأفاد إشعار على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت، بأن العقوبات استهدفت شخصين أحدهما بلجيكي والآخر لبناني، بالإضافة إلى ثلاثة كيانات، منها اثنان في بلجيكا والثالث في بريطانيا.



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