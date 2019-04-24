القاهرة – مصراوي:
نفى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، ما تردد من أنباء عن إقالة رئيس اللجنة السياسية، مؤكدًا أن المجلس يعمل بكل طاقته لتأمين احتياجات البلاد الضرورية.
وأكد نائب رئيس المجلس في بيان اليوم الأربعاء نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أنه تم نشر قوات الدعم السريع في جميع الولايات لتأمين المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدًا أن المجلس مستعد لتسليم السلطة من الآن للشباب إذا كانوا جاهزين.
وأضاف نائب رئيس المجلس العسكري، أنه تم بدء تسديد ديون البلاد الخارجية...
كانت هذه تفاصيل خبر "مستعدون لتسليم السلطة من الآن".. بيان جديد من المجلس العسكري السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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