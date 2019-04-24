سلطات سريلانكا تقر بوجود "تقصير" حال دون منع الاعتداءات على الكنائس

أقرّت سلطات ​سريلانكا​ بوجود "تقصير" من جانب ​القوى الامنية​، حال دون منع اعتداءات نفذها مسلمون متطرفون الأحد وأوقعت نحو 360 قتيلا، وذلك رغم معلومات مسبقة عن اعتداءات محتملة كانت حصلت عليها أجهزة الاستخبارات.

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