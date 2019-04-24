المجلس العسكري الانتقالي السوداني: بدأنا في سداد ديون البلاد الخارجية

كشف نائب رئيس ​المجلس العسكري​ الانتقالي السوداني الفريق أول ​محمد حمدان​ دقلو عن "البدء في سداد ديون البلاد الخارجية واستجلبنا خطا جديدا لمطبعة العملة، والآن الطباعة تجري بصورة طيبة لحل أزمة السيولة"، مؤكداً "أنها ستعود الثقة في الجهاز المصرفي قريباً وترجع عمليات السحب كما كانت في السابق".

وفي 11 نيسان عزل ​الجيش السوداني​ ​عمر البشير​، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع ​احتجاجات​ شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.