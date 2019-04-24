رئيس النمسا يندد بتصاعد خطابات العنصرية في بلاده

ندد الرئيس النمساوي، ​ألكسندر فان دير بيلين​، بتصاعد الخطاب العنصري في بلاده، قائلًا: "لن نقبل أبدا إهانة أي إنسان في بلدنا"، مشيراً إلى أن "نشر خطابات الكراهية و​العنصرية​ ضد الأجانب وفئات من المجتمع النمساوي يؤدي إلى الانقسام وتسمم المناخ الاجتماعي والإساءة لسمعة البلاد دوليا".

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