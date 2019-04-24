عبد المهدي: علاقات العراق مع محيطه ضرورة لا بديل عنها

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن "علاقات العراق مع محيطه ضرورة لا بديل عنها ويجب أن يكون دارا للسلام والمحبة، ولا يمكن للعراق أن يعيش ويتقدم دون تعاون ووئام مع محيطه العربي وجيرانه".
ولفت إلى ان "سياستنا الخارجية منسجمة مع رؤيتنا وسياستنا الداخلية، وتوجهاتنا الخارجية صادقة وجادة في إقامة أفضل العلاقات وتبادل المصالح مع الدول العربية والمجاورة، وهي سياسة جادة ونابعة من مصالح شعوبنا وبلداننا".
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