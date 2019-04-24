الامن العراقي يعتقل 21 عنصرا من "داعش" قرب الحدود السورية

أعلنت قيادة عمليات نينوى عن "اعتقال 21 داعشياً، بينهم قائدان سوريان في عملية أمنية استباقية عراقية في المناطق المجاورة للحدود السورية، غرب ​الموصل​"، موضحةً أن "​القوات​ المشتركة شنت فجر اليوم عملية استباقية لملاحقة فلول داعش الإرهابي، شملت منطقة ​الجزيرة​ وقضاء البعاج أسفرت عن اعتقال 21 عنصراً من ​تنظيم داعش​، بينهم قائدان سوريان".

ولفتت إلى أن "القوات تمكنت أيضاً من العثور على مخبأين للأسلحة والأعتدة، حيث تم مصادرة الأسلحة والأعتدة بالكامل، بالإضافة إلى العثور على قوائم خاصة باغتيالات ينوي التنظيم تنفيذها بحق عناصر من القوات الأمنية العراقية"، محذرةً من "اعتقال كل من يحاول مساعدة عناصر داعش، وتسهيل عملية دخولهم إلى المدن العراقية".

وأوضحت أن "عصابات "داعش" كانت تحاول فرض سيطرتها مجدداً على قضاء البعاج الحدودي بعد تسللهم من قبل معبر اليعربية عبر الحدود السورية ومنطقة الجزيرة الصحراوية".