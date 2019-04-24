الاتحاد الأوروبي يدعو مصر للالتزام بسيادة القانون

دعا ​الاتحاد الأوروبي​، مصر إلى "الالتزام بسيادة القانون واستقلال ​القضاء​، غداة إعلان الموافقة على تعديلات ب​الدستور​ تسمح لرئيس البلاد ​عبد الفتاح السيسي​، البقاء في الحكم حتى 2030"، مشيراً إلى "اننا نذّكر مصر بتعهداتها الدولية والإقليمية بشأن سيادة القانون واستقلال القضاء، وحرية التجمع والتعبير، وننتظر منها الالتزام بهذه التعهدات".

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