لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "انني تبلغت أنه تم اليوم موافقة هيئة ​مجلس الخدمة المدنية​ على مشروع مرسوم تعيين أمناء صناديق متمرنين في ملاك ​وزارة الاتصالات​ على أن يتم تحويله لاحقآ من ​وزارة الإتصالات​ إلى ​وزارة المال​، وسأتابع مسار المرسوم ليصار إلى إصداره حسب الاصول بإذن الله".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحجار:تبلغت موافقة مجلس الخدمة المدنية على مشروع تعيين متمرنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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