كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البلديات السويدية تستعد لعودة مسلحى داعش إلى البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مركز مكافحة التطرف السويدي اليوم، اجتماعًا مع أكثر من 40 بلدية، تلقت تحذيرات من الشرطة السويدية باحتمال ان يعود اليها عدد من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية داعش الذين يحملون الجنسية السويدية ولا يزالون في سوريا.

وذكر المركز أن الهدف من الاجتماع هو تقديم المشورة والنصائح للبلديات وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالعمل مع العائدين من داعش.

ويقول المختص النفسي في مكافحة التطرف “العنيف” ياسين اكدال إن البلديات تحتاج الى الكثير من الدعم في هذا الصدد.

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وأضاف لا يمكن للبلديات كي تتعامل مع هذه المشكلة إرسال موظف من دائرة الشؤون الاجتماعية ( السوسيال) للعائلة. فنحن نحتاج أن نعرف ما إذا كانت العائلة نفسها هي جزء من المشكلة أم لا؟ ومن الذي يقرر فيها؟

وفي الاجتماع سيتم إطلاع البلديات على كيفية العمل القضائي في مواجهة هذه المشكلة.

من جهته، أكد المستشار في مركز مكافحة التطرف أندرش كريتز أن بعض البلديات شهدت حالات عودة مسلحي داعش، وأن هناك بالفعل 150 منهم عادوا بالفعل