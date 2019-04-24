كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس النواب اليمني المنعقد في صنعاء يمنح رئيس المجلس السياسي الأعلى رتبة مشير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح مجلس النواب اليمني المنعقد في صنعاء، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، رتبة عسكرية رفيعة في الجيش.

أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "الحوثيين"، أن "مجلس النواب أقر في جلسته اليوم برئاسة يحيى الراعي، منح رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط رتبة مشير باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووفقا لما تنص عليه المادة 111 من الدستور بأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة".

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وأضافت أن ذلك إعمالا للإجراءات الدستورية التي اتخذها مجلس النواب في جلسته يوم الأحد الموافق 14/8/2016 لمنح الثقة للمجلس السياسي الأعلى بقيادة (الرئيس السابق) صالح الصماد، وجلسته يوم الأربعاء الموافق 25/4/2018 لمنح مهدي المشاط الثقة رئيسا للمجلس السياسي الأعلى (خلفا للصماد)".

واختار المجلس السياسي الأعلى المشكل في صنعاء من جماعة "أنصار الله" وحلفائها من حزب المؤتمر الشعبي العام، في 23 أبريل من العام الماضي، مهدي المشاط خلفا لرئيسه السابق صالح الصماد الذي لقي مصرعه وستة من مرافقيه بقصف طيران التحالف موكبه في مدينة الحديدة يوم الخميس 19 أبريل العام الماضي.

وتتواصل منذ أكثر من أربع سنوات معارك بين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري تقوده السعودية من جهة وبين جماعة "الحوثيين" التي تسيطر على العاصمة اليمنية ومناطق عدة في البلاد من جهة أخرى.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.