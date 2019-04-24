كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل: قوى الحرية والتغيير تهدد بإضراب شامل حال عدم الاستجابة لمطالبها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أشرف عبد العزيز، المحلل السياسي، إن قوى الحرية والتغيير تستند إلى حد كبير إلى المؤيدين في الاعتصامات والحشود التي ينظمها بشكل يومي المهنيين السودانيين، لافتًا إلى أن تراهن على الميدان والحشد والضغط على المجلس العسكري.

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلته بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن المجلس العسكري الان يتحدث في أنه سيحاور كل المكونات السياسية، موضحًا أن قوى الحرية والتغيير ترى انها تمتلك الشرعية الثورية، حيث دعت المجلس العسكري للانحياز لمطالب الشعب التي تمثله.

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وأشار المحلل السياسي إلى أن قوى الحرية والتغيير ترفض كل من كان عضوا بالنظام السابق المشاركة في المرحلة السياسية القادمة وهذا هو مكمن الخلاف، موضحًا أن قوى الحرية والتغيير تهدد بإضراب شامل حال عدم الاستجابة لمطالبها.

هددت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان بالدخول في عصيان مدنى شامل للضغط على المجلس العسكري الانتقالي بالاستجابة لمطالبها بنقل السلطة إلى حكومة مدنية، كما طالبت بتغيير اللجنة السياسية في المجلس بدعوى عدم جديتها في الحوار، هذا وقد وجه المجلس العسكري الدعوة لقوى الحرية والتغيير لاجتماع عاجل مساء اليوم لبحث ترتيبات المرحلة الانتقالية.