كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة المرأة التونسية تدعو لتحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشرف رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، صباح اليوم الأربعاء، بقصر المؤتمرات في العاصمة، تونس، على انطلاق فعاليات "منتدى تونس للمساواة بين الجنسين".

وشارك في الافتتاح مارغو والستروم، وزيرة الخارجية في المملكة السويدية، والسيدة فومزل ملامبو، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسيد عبد الله مار ضياء، الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مكلف بمكتب السياسات ودعم والبرامج.

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وخلال كلمتها، أبرزت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، نزيهة العبيدي، أهمية انعقاد النسخة الثانية من المنتدى في تونس، بحضور أكثر من 400 شخصية من مختلف أنحاء العالم، بعد احتضان ستوكهولم نسخته الأولى، خاصة وأنه يأتي قبل سنة واحدة من حلول الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد إعلان ومنهاج عمل "بيجين"، الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في سنة 1995، ويتزامن مع الذكرى العشرين لصدور قرار مجلس الأمن 1325، حول المرأة والأمن والسلام.

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أكدت العبيدي ضرورة تدعيم الجهود الدولية، من أجل تكريس الحقوق الإنسانيّة للمرأة، والعمل على تحقيق المساواة الفعليّة بين النساء والرجال، على مستوى العقليّات والممارسة، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف التحرّك المشترك لمعالجة المشكلات ذات الأولوية، التي لا تزال تعترض مسيرة النهوض بأوضاع المرأة.

وأشارت إلى مختلف الجهود الوطنية المبذولة في المجالين، التشريعي والمؤسساتي، من أجل تدعيم هذه المكاسب، أهمها إحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص، ووضع خطة وطنية لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في عملية التخطيط التنموي، وخطة عمل وطنية لتنفيذ القرار 1325 حول المرأة السلم والأمن، إلى جانب إحداث برنامج لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية "رائدة".